ইন্টারপ্রাইজ সিস্টেমে রুয়েট শিক্ষার্থীদের আধুনিক ব্যবসা ও চাকুরীর ক্ষেত্রে নতুন সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচিত

Saturday, 11th November , 2023, 04:20 pm,BDST

রহিদুল ইসলাম, রাজশাহী প্রতিনিধি: রাজশাহী প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (রুয়েট) শিক্ষার্থীদের বিশ্বব্যাপী অগ্রসরমান ইন্টারপ্রাইজ সিস্টেমে (ERP System) আধুনিক ব্যবসা ও চাকুরীর ক্ষেত্রে নতুন সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচিত হয়েছে। এ সুযোগ কাজে লাগানোর জন্য রুয়েটের শিক্ষার্থীদের এখন থেকে প্রস্তুত হতে হবে।

বৃহস্পতিবার(০৯ নভেম্বর) বিকেলে ভার্চুয়াল কনফারেন্স রুমে আয়োজিত ” Navigating the Future: The Power of ERP Systems in Modern Businesses and Job Opportunities” শীর্ষক এক হার্ড টক-এ প্রধান অতিথির বক্তব্যে উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. জাহাঙ্গীর আলম এ কথা বলেন। ভার্চুয়াল কনফারেন্স রুমে অনুষ্ঠিত এই হার্ড টক-এ সভাপতিত্ব করেন গবেষণা ও সম্প্রসারণ দপ্তরের পরিচালক অধ্যাপক ড. মো. ফারুক হোসেন।

গবেষণা ও সম্প্রসারণ দপ্তর আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে মুখ্য আলোচক ছিলেন আমেরিকান এ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ ইঞ্জিনিয়ার্স এন্ড আর্কিটেকস(AaBEA) এর প্রেসিডেন্ট প্রকৌশলী মো. আসাদুজ্জামান। অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন পুরকৌশল অনুষদের ডীন অধ্যাপক ড. মো. কামরুজ্জামান রিপন, যন্ত্রকৌশল অনুষদের ডীন অধ্যাপক ড. মো. রোকনুজ্জামান, আইকিউএসি এর পরিচালক অধ্যাপক মো. ইমদাদুল হক। হার্ড টকে বিভিন্ন বিভাগের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীগণ অংশগ্রহণ করেন।

লাস্টনিউজবিডি/আখি

সর্বশেষ সংবাদ