সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ ও এমআইএসটির যৌথ ব্যবস্থাপনায়‘‘MEASURES AND PREPAREDNESS FOR EMERGING CYBER THREATS’’শীর্ষক সেমিনার অনুষ্ঠিত

লাস্টনিউজবিডি, ০১ অক্টোবর: স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয় নিয়ে এবং সাইবার নিরাপত্তা সচেতনতা মাস (ক্যাম) এ সাইবার নিরাপত্তা সম্পর্কে সচেতনতা বাড়াতে আজ রবিবার (০১-১০-২০২৩) সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ ও এমআইএসটির যৌথ ব্যবস্থাপনায় ‘জেনারেল মোস্তাফিজ মাল্টিপারপাস হল’ এমআইএসটিতে ‘‘ÔÔMeasures and Preparedness for Emerging Cyber Threats’’শীর্ষক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়।

সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয় এর তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের প্রতিমন্ত্রী জুনায়েদ আহমেদ পলক, এমপি এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে সশস্ত্র বাহিনী বিভাগের প্রিন্সিপাল স্টাফ অফিসার লেফটেন্যান্ট জেনারেল ওয়াকার-উজ-জামান, এসজিপি, পিএসসি উপস্থিত ছিলেন।

প্রতিমন্ত্রী জুনায়েদ আহমেদ পলক, এমপি সেমিনারেতার বক্তব্যে সাইবার নিরাপত্তা বিষয়ে বর্তমান সরকারের গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপের উপর আলোকপাত করেন এবং সাইবার নিরাপত্তা বিষয়ক তার গুরুত্বপূর্ণ দিক নির্দেশনা প্রদান করেন ।

সেমিনারে বিশেষ অতিথির বক্তব্যে সশস্ত্র বাহিনী বিভাগের প্রিন্সিপাল স্টাফ অফিসার লেফটেন্যান্ট জেনারেল ওয়াকার-উজ-জামান, এসজিপি, পিএসসি বলেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ যখন ‘ডিজিটাল বাংলাদেশ’ থেকে ‘স্মার্ট বাংলাদেশ’-এ রূপান্তর হচ্ছেএবং একটি উন্নত দেশ হওয়ার স্বপ্ন নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে সেই সময় আমরা ক্রমাগত সাইবারআক্রমণের স্বীকার হচ্ছি। স্মার্ট বাংলাদেশের লক্ষ্যে পৌঁছাতে সাইবার আক্রমণ বাধা হিসেবে আবির্ভূত হতে পারে। সম্প্রতি বাংলাদেশে বেশ কয়েকটি সাইবার হামলার ঘটনা ঘটেছে। বাংলাদেশ অদূর ভবিষ্যতে এই ধরনের আরো হামলার সম্মুখীন হতে পারে। আমাদের অনেক সরকারী সংস্থা, সশস্ত্র বাহিনীর স্থাপনা এবং আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলিও সাইবার আক্রমণের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ। অতএব, সাইবার আক্রমণ,সংবেদনশীল এবং গোপনীয় তথ্য চুরি বা হারানোর বিরুদ্ধে ব্যক্তি এবং সংস্থাগুলিকে রক্ষা করা আমাদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এছাড়া তিনি উদ্ভূত সাইবার হুমকি মোকাবেলায় রুটিন পরীক্ষা, ডায়াগনস্টিক পদ্ধতিগুলিকে শক্তিশালী করা, সক্রিয় পর্যবেক্ষণ, গবেষণা এবং সাইবার নিরাপত্তায় ধারাবাহিক বিনিয়োগের কথাও বলেন।

সেমিনারে অন্যান্যদের মধ্যে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন মেজর জেনারেল সাইদুল ইসলাম, আরসিডিএস, এনডিসি, পিএসসি এবং সেমিনারেটি সঞ্চালনা করেন ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোঃ মাহফুজুল করিম মজুমদার, পিএসসি, টিই। সেমিনারে ‘‘Measures and Preparedness for Emerging Cyber Threats’’ শীর্ষক মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন জনাব মেজর জেনারেল ইমদাদ-উল-বারী, ওএসপি, এনডিসি, পিএসসি (অবঃ)। এছাড়া জনাব প্রফেসর ড. মোহাম্মদ মাহফুজুল ইসলাম, ভিসি, বাংলাদেশ শেখ মুজিবুর রহমান ডিজিটাল বিশ্ববিদ্যালয়‘‘A Roadmap to Resilience : Readiness for Emerging Cyber Threats’’শীর্ষক প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন এবং জনাব মুহাম্মদ ইসহাক মিয়া, সিকিউরিটি অফিসার, বাংলাদেশ ব্যাংক, জনাব বি এম মইনুল হোসেন, অধ্যাপক, তথ্য প্রযুক্তি ই›সটিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, জনাব রাসেল টি আহমেদ, বাংলাদেশ এ্যাসোসিয়েশন অব সফট্ওয়্যার এন্ড ইনফরমেশন সার্ভিসেস, ও জনাব মোহাম্মদ শাহাদাত হোসেন, সিকিউরিটি আর্কিটেক্ট, গ্রামীণ ফোন লিমিটেড প্যানেলিস্ট হিসেবে বক্তব্য রাখেন।

এছাড়াও, সেমিনারে দেশী বিশেষজ্ঞ, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বাহিনী/সংস্থার কর্মকর্তাবৃন্দ এবং রাজধানী ও পাশ্ববর্তী এলাকার বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র/ছাত্রীসহ প্রায় ৬০০ জন অংশগ্রহন করে।

