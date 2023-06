NPO-২০২১ এর ট্রফি ও সনদ লাভ করেন আবদুল মারিব আহমাদ

Saturday, 17th June , 2023, 10:22 pm,BDST

লাস্টনিউজবিডি, ১৭ জুন: ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি এন্ড কোয়ালিটি এক্সিলেন্স অ্যাওয়াড ও ইনস্টিউশনাল এপ্রিসিয়েশন অ্যাওয়ার্ড ২০২১ এর ট্রফি ও সনদ লাভ করেন, (This Certificate is presented to HMCL Niloy Bangladesh Limited as 1st Prize in recognition of its contribution to increase productivity and quality in Large Industry Category (Steel & Engineering) of Bangladesh.) শিল্প মন্ত্রী জনাব নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন এমপির কাছ থেকে এই প্রথম পুরুস্কার ও সনদ নেন, নিটল-নিলয় গ্রুপের ভাইস প্রেসিডেন্ট আবদুল মারিব আহমাদ।

শিল্প মন্ত্রণালয়ের ন্যাশনাল প্রোডাক্টিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও) কর্তৃক এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। আজ ১৭জুন দুপুরে হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে এ সনদ প্রদান করা হয়।

এ সময় শিল্প সচিব জনাব জাকিয়া সুলতানা, বিএসইসি ও প্রগতি ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ এর পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান জনাব মোঃ মনিরুজ্জামান, এফবিসিসিআই এর সম্মানিত সিনিয়র সহসভাপতি জনাব মোস্তফা আজাদ চৌধুরী বাবু, এনপিও মহাপরিচালক জনাব মুহম্মদ মেসবাহুল আলম, বিএসইসি’র পরিচালক অর্থ অতিরিক্ত সচিব জনাব মোঃ মনিরুল ইসলাম, পরিচালক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন) ও যুগ্মসচিব জনাব বদরুন নাহার এবং উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।