নাগাল্যন্ডের ব্যবসায়ীদের বৈঠকে মাতলুব আহমাদের ভূয়সী প্রশংসায় শিল্প মন্ত্রী

লাস্টনিউজবিডি, ৮ মে: ইন্ডিয়া-বাংলাদেশ চেম্বার অফ কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি (IBCCI) এবং বিজনেস এসোসিয়েশন অফ নাগাস (BAN) এর মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ বানিজ্য বৈঠক আজ ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয় ।

স্থানীয় পাচতারা হোটেলে এই বৈঠকে সফররত নাগাল্যান্ডের ব্যবসায়ী প্রতিনিধিদলের সাথে বাংলাদেশের ব্যবসায়ীদের ৩৬ টি এম-ই-ইউ স্বাক্ষরিত হয় । এই সব ব্যসায়ীদের নিয়ে অনুষ্ঠিত বৈঠকে প্রধান অতিথি ছিলেন, শিল্প মন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন এমপি এবং গেস্ট অফ অনার ছিলেন বাংলাদেশে নিযুক্ত ভারতীয় হাইকমিশনার প্রণয় কুমার ভার্মা।

আইবিসিসিআইর (IBCCI) সভাপতি, বাংলাদেশ অটোমোবাইলস এসেম্বলার্স এন্ড ম্যানুফ্যাকক্সারার্স এসোসিয়েশনের (বামা) সভাপতি, এফবিসিসিআইর সাবেক সভাপতি, নিটল-নিলয় গ্রুপের চেয়ারম্যান কর বাহাদুর আবদুল মাতলুব আহমাদ এর আমন্ত্রণে সফররত বিজনেস এসোসিয়েশন অফ নাগাস (BAN) এর প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দেন সংস্থাটির প্রেসিডেন্ট মংকুম জামির।

অনুষ্ঠানে শিল্প মন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন বলেন, প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারতীয় উদ্যোক্তাদের জন্য একটি পৃথক অর্থনৈতিক অঞ্চল করতে সব ধরনের সুবিধা দেয়া হয়েছে। শিল্পমন্ত্রী বলেন, দেশী-বিদেশী বিনিয়োগ বাড়াতে দেশে ১০০টি অর্থনৈতিক অঞ্চল নির্মাণ করা হচ্ছে। প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারতের সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্য ও বিনিয়োগ দিন দিন বাড়ছে। আর এ কারণেই ভারতের জন্য একটি পৃথক অঞ্চলের জন্য সব ধরনের সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করবে সরকার। তিনি বলেন, এ অর্থনৈতিক অঞ্চলে বিনিয়োগ করে উৎপাদিত পণ্য ভারতে রফতানির সুবিধা নিতে নিতে সেদেশের উদ্যোক্তাদের এগিয়ে আসতে হবে। এতে তারা সবচেয়ে বেশি লাভবান হতে পারবেন। তিনি বলেন, বর্তমান সরকার দেশি-বিদেশী বিনিয়োগ আকর্ষণে বাংলাদেশ অত্যন্ত উদার নীতি গ্রহণ করেছে। ফলে বাংলাদেশ ইতোমধ্যে বিদেশী বিনিয়োগকারীদের জন্য আকর্ষণীয় গন্তব্যে পরিণত হয়েছে। বিদেশী বিনিয়োগ বাড়াতে সরকার আকর্ষণীয় প্রণোদনাসহ ১০০টি অর্থনৈতিক অঞ্চল গড়ে তোলা হচ্ছে। এসব অর্থনৈতিক অঞ্চলে বিনিয়োগকারীদের জন্য প্রাথমিক তথ্য সেবা থেকে শুরু করে নিবন্ধন পর্যন্ত সর্বত্মক সহায়তা দিচ্ছে বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ বিডা। তিনি বলেন, ২০১৭ সালে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ভারত সফরের সময় অনেক স্বনামধন্য উদ্যোক্তারা বাংলাদেশে বিনিয়োগের জন্য চুক্তি স্বাক্ষর করেছেন। এর ফলে অদূর ভবিষ্যতে বাংলাদেশে ভারতীয় বিনিয়োগ ৯ বিলিয়ন মার্কিন ডলার ছাড়িয়ে যাওয়ার উজ্জ্বল সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে।

মন্ত্রী বাংলাদেশের ব্যবসা বানিজ্য উন্নয়নে কর বাহাদুর আবদুল মাতলুব আহমাদের ভুুয়সী প্রশংসা করেন।

এ সময় ইন্ডিয়ান হাইকমিশনার প্রণয় কুমার ভার্মা বলেন,বন্ধু প্রতীম রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের উন্নয়ন অভিযাত্রায় ভারতের অংশীদারিত্ব বাড়বে। এলক্ষ্যে ভারত ভবিষ্যতে বাংলাদেশে সরাসরি বিনিয়োগ বাড়াবে ।

বিজনেস এসোসিয়েশন অফ নাগাস (BAN) এর প্রেসিডেন্ট জনাব মংকুম জামির বলেন, নাগাল্যান্ডের ব্যবসায়ীরা বাংলাদেশের আইটি এবং আইটি সম্পর্কিত সেবা, ব্যাম্বো পাল্প ম্যানুফেকচারিং, স্কিল ডেভেলপমেন্ট, সিভিল অ্যাভিয়েশন, রেলওয়ে, স্টোন, ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট, ট্যুরিজম, কফি, টেক্সটাইল গার্মেন্টস ম্যানুফেকচারিং, ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট, গার্মেন্টস, সিমেন্ট প্রভৃতি খাতে বিনিয়োগের আগ্রহ প্রকাশ করেছে।

কিভাবে পারস্পরিক সম্পর্ক আরো জোড়দার করে ব্যবসায়িক আদান প্রদানকে বৃদ্ধি করা যায় তার উপর আলোকপাত করা হয় এবং বাংলাদেশে বিশেষ করে EPZ জোনে ইনভেস্টমেন্ট এর সুবিধা সমূহ তুলে ধরা হয়।

India-Bangladesh Chamber of Commerce & Industry (IBCCI) এর আমন্ত্রনে ভারতের নাগাল্যান্ডের একটি ব্যবসায়ী প্রতিনিধিদল (BUSINESS ASSOCIATION OF NAGAS (BAN) বাংলাদেশ সফর করছেন । তারা ৫ দিন ঢাকায় অবস্থান করছেন। সফরকালে বাংলাদেশের ব্যবসায়ীদের সাথে আলোচনা করবেন । আজ পরিদর্শন করবেন বেশ কয়েকটি কারখানা ও ফ্যাক্টরী ।

উল্লেখ্য, আইবিসিসিআইর (IBCCI) সভাপতি, বাংলাদেশ অটোমোবাইলস এসেম্বলার্স এন্ড ম্যানুফ্যাকক্সারার্স এসোসিয়েশনের (বামা) সভাপতি, এফবিসিসিআইর সাবেক সভাপতি, নিটল-নিলয় গ্রুপের চেয়ারম্যান কর বাহাদুর আবদুল মাতলুব আহমাদ গত মাসের ৪ থেকে ৬ তারিখ পর্যন্ত একটি ব্যবসায়ী প্রতিনিধিদল নিয়ে নাগাল্যান্ড সফরকালে ণাগাল্যান্ডের এই ব্যবসায়ীদের বাংলাদেশে যৌথ বিনিয়োগের কথা উল্লেখ করে বলেন, বাংলাদেশে চমৎকার বিনিয়োগের পরিবেশ রয়েছে । বিদেশী ব্যবসায়ীদের জন্য সরকার নানাবিধ সুযোগ সুবিধা নিশ্চিত করেছে । আমাদানী-রপ্তানীর বিষয়েও নানাবিধ সমস্যার সমাধান করেছে । তিনি জানান বর্তমান সরকার একটি ব্যবসা বান্ধব সরকার ।

নাগাল্যান্ডের ব্যবসায়ীদের মধ্যে রয়েছেন- Mr. Mongkum Jamir, President, IT & IT enabled services, Optical fiber infrastructure, JVC in manufacturing bamboo pulp, Dr Yan Murry, General Secretary, Skill Development/ Technical & Vocational, Education & Training, Mr. Ababe Ezung, Officer on Special Duty (Transport), Government of Nagaland, Civil aviation, Railways, Inland waterways, Mr. Akum Jamir Stone, Trade consultancy (mineral, agro based, wood), Mr. Achoba Imchen Prefabricated construction, Solar Solutions, Water Treatment Plants, Bamboo, Mr. Lezo Putsure Startup ecosystem, Entrepreneurship development, Ms. Lemjan Phom Food processing, SpicesMaj. (Retd) Vikuto Asumi Tourism & Adventure, Military combat system, reality-based survival system, Mr. Benthungo Kithan Nagaland Coffee, Garment manufacturing, Mr. Aochuba Yaden Minerals, Stone, Mr. Perong Jamir Textile, Garments, Ms. Toinali Kinimi Textile, Garments, Mr. Inoto Kinimi Textile, Garments, Mr. Tiatemsu Longchar Bamboo, Aromatic and Medicinal plants, Mr. Shah Md. Farid Director, Guwahati Branch, India-Bangladesh Chamber of Commerce & Industry. Mr. Shah Md. Farid Director, Guwaha Branch, India-Bangladesh Chamber of Commerce & Industry ।

