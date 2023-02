বুধবার এইচএসসির ফল প্রকাশ

Monday, 6th February , 2023, 08:15 pm,BDST

লাস্টনিউজবিডি, ০৬ জানুয়ারি: এইচএসসি ও সমমান পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হবে বুধবার। সোমবার আন্তঃশিক্ষা বোর্ডের সমন্বয়কারী ঢাকা শিক্ষা বোর্ড ফল প্রকাশের অফিস আদেশ জারি করেছে।

এতে জানানো হয়, আগামী ৮ ফেব্রুয়ারি বেলা সাড়ে ১১টায় ‘এইচএসসি পরীক্ষা ২০২২’ এর ফল স্ব স্ব প্রতিষ্ঠান থেকে এবং অনলাইনে একযোগে প্রকাশিত হবে। স্ব স্ব প্রতিষ্ঠানের রেজাল্ট শিট ডউনলোড করা যাবে।

ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের ওয়েবসাইটে (www.dhakaeducationboard.gov.bd) রেজাল্ট কর্নারে ক্লিক করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের EIIN এন্ট্রি করে প্রতিষ্ঠানভিত্তিক রেজাল্ট শিট ডাউনলোড করা যাবে। এছাড়া www.dhakaeducationboard.gov.bd ওয়েবসাইটে ক্লিক করে রোল ও রেজিস্ট্রেশন নম্বরের মাধ্যমে রেজাল্ট শিট ডাউনলোড করা যাবে।

পরীক্ষার ফল প্রকাশের পর এসএমএস-এর মাধ্যমে ফল সংগ্রহ করা যাবে। HSC<>Board name (first 3 lettres)<>Roll<>Year টাইপ করে ১৬২২২ নম্বরে সেন্ড করতে হবে। যেমন: HSC Dha 123456 2022 Send to 16222

অফিস আদেশে আরো জানানো হয়, সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোকে অনলাইনের মাধ্যমে প্রাপ্ত ফলাফল ডাউনলোড করে প্রকাশ করার জন্য www.dhakaeducationboard.gov.bd ওয়েবসাইটের রেজাল্ট কর্নারে ক্লিক করে বোর্ড ও প্রতিষ্ঠানের EIIN এর মাধ্যমে ফল ডাউনলোড করার পরামর্শ দেওয়া হলো।

লাস্টনিউজবিডি/আখি

