ঢাবি শিক্ষকদের পেশাগত দক্ষতা উন্নয়নে কর্মশালা অনুষ্ঠিত

লাস্টনিউজবিডি, ১১ জানুয়ারি, আরিফ জাওয়াদ, ঢাবি: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) শিক্ষকদের পেশাগত দক্ষতা উন্নয়নে দ্বিতীয় পর্যায়ের “Programme Self Assessment” শীর্ষক কর্মশালার অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বুধবার (১০ জানুয়ারি) ইনস্টিটিউশনাল কোয়ালিটি এস্যুরেন্স সেল (আইকিউএসি) কনফারেন্স রুম বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের নিয়ে কোয়ালিটি এস্যুরেন্স (কিউএ) উইং ১১ এ কর্মশালার আয়োজন করে।

এতে আইকিউএসি-ডিইউের পরিচালক অধ্যাপক ড. সাবিতা রিজওয়ানা রহমান, অতিরিক্ত পরিচালক অধ্যাপক ড. সৈয়দ শাহরিয়ার রহমান, অধ্যাপক ড. এ.টি.এম. সামছুজ্জোহা বিভিন্ন বিষয়ের উপর আলোচনা করেন।

দ্বিতীয় পর্যায়ের এ কর্মশালায় “Role of IQAC in coordinating skill, knowledge and competence in higher education in the University of Dhaka Force”, “Programme Self Assessment: Procedure and Report Writing” এবং “Importance of Self Assessment” বিষয়ে আলোচনা রাখা হয়।

উল্লেখ্য, আইকিউএসি-ডিইউ বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন (ইউজিসি) এবং বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল (বিএসি)-এর পরামর্শক্রমে উচ্চশিক্ষায় সফলতা অর্জনের লক্ষ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও কর্মকর্তাদের পেশাগত দক্ষতা উন্নয়নে ধারাবাহিকভাবে বিভিন্ন কর্মশালা ও বিশেষ বক্তৃতা আয়োজন করে আসছে।

