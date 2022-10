গলফ হাউজ কর্পোরেট কাপ গলফ টুর্নামেন্ট-২০২২ এর পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে সেনাপ্রধান

Saturday, 22nd October , 2022, 01:26 pm,BDST

লাস্টনিউজবিডি, ২২ অক্টোবর: কুর্মিটোলা গলফ ক্লাবে “গলফ হাউজ কর্পোরেট কাপ গলফ্ টুর্নামেন্ট-২০২২ শেষে আজ (২১-১০-২০২২) পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল এস এম শফিউদ্দিন আহমেদ, এসবিপি, ওএসপি, এনডিইউ, পিএসসি, পিএইচডি অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন।

অনুষ্ঠানে গলফ এর প্রতি সেনাবাহিনী প্রধানের বিশেষ অনুরাগ ও উৎসাহ এর উপর নির্মিত একটি অডিও ভিজ্যুয়াল (০৪ মিনিট) আগত অতিথি ও টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণকারী দেশী-বিদেশী প্রতিযোগীদের উদ্দেশ্যে প্রদর্শিত হয়। এসময় সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল এস এম শফিউদ্দিন আহমেদ দি গলফ হাউজ ম্যাগাজিনটি ৭ম বর্ষে পদার্পন উপলক্ষে এর মোড়ক উন্মোচন করেন।

ম্যাগাজিনটিতে গলফ ফেডারেশনের সভাপতি জেনারেল এস এম শফিউদ্দিন আহমেদ এর সাক্ষাৎকার সম্বলিত বিশেষ প্রতিবেদন Teeing off with the President” প্রকাশিত হয়, যেখানে তিনি গলফ খেলাকে আত্মউন্নয়ন, শৃঙ্খলা ও মানসিক উৎকর্ষতা সাধনে বিশেষ ভূমিকা আছে বলে মনে করেন।

এরপর সেনাবাহিনী প্রধান টুর্নামেন্টে বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন। টুর্নামেন্টে মেজর এস কে মোঃ ইউসুফ রেজা (অবঃ) উইনার, ব্রিগেডিয়ার অনারেল মোঃ মোয়াজ্জাম হোসেন বিজিবিএম (বার), পিএইচডি, রানার আপ এবং মিসেস উম্মে কুলসুম লেডিস উইনার হওয়ার কৃতিত্ব অর্জন করেন। দুই দিনব্যাপি এই টুর্নামেন্টে দেশি/বিদেশী মোট ৩০০ জন গলফার অংশগ্রহণ করেন। উল্লেখ্য, জেনারেল অফিসার কমান্ডিং (জিওসি) ও এরিয়া কমান্ডার লজিস্টিকস এরিয়া মেজর জেনারেল মোঃ জহিরুল ইসলাম, এনডিসি, পিএসসি একই দিন সকালে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে এই টুর্নামেন্টের উদ্বোধন করেন।

অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন সামরিক ও অসামরিক ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ, কুর্মিটোলা গলফ ক্লাবের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, জেনারেল ম্যানেজার, ক্লাব এ্যাফেয়ার্স ও গলফ অপারেশন্স, দি গলফ হাউজ এর প্রতিষ্ঠাতা ও সম্পাদক, বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ, মিডিয়া ব্যক্তিবর্গ এবং দেশী-বিদেশী খেলোয়াড়বৃন্দ।

লাস্টনিউজবিডি/আখি

