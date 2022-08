ভারতীয় ব্যবসায়ীরা বাংলাদেশে বিনিয়োগে ভীষণ আগ্রহী- সিরাজুল ইসলাম

Sunday, 28th August , 2022, 04:42 pm,BDST

লাস্টনিউজবিডি, ২৮ আগস্ট: সম্প্রতি ভারতের জয়পুরে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল “ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে বাণিজ্য ও বিনিয়োগ সম্ভাবনা” শীর্ষক কনফারেন্স। এই কনফারেন্স এবং B2B এর আয়োজক ছিল Confederation of Indian Industry (CII) এবং India-Bangladesh Chamber of Commerce and Industry (IBCCI).

এই কনফারেন্স এর বিভিন্ন দিক সম্পর্কে গণমাধ্যমকে অবহিত করার জন্য একটি সংবাদ সম্মেলনে আয়োজিত হয় বাংলাদেশ ইনভেস্টমেন্ট ডেভেলপমেন্ট অথরিটির কার্যালয়ে।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ব্রিফিং দেন বিডার এক্সিকিউটিভ চেয়ারম্যান মোঃ সিরাজুল ইসলাম। তিনি জানান,সম্প্রতি আমরা ভারতের জয়পুরে বানিজ্য ও বিনিয়োগ সম্ভাবনা বিষয়ে একটি কনফারেন্সে যোগ দিয়েছিলাম। বাংলাদেশে বিনিয়োগের ব্যাপারে ভারতীয় ব্যবসায়ীদের মধ্যে প্রচুর আগ্রহ দেখেছি। আমরা তাদের কাছে বাংলাদেশের বিনিয়োগ পরিবেশ তুলে ধরেছি বিভিন্ন সেক্টরে ভারতীয় বিনীয়োগকারীদের বাংলাদেশে বিনিয়োগের উৎসাহ প্রদান করেছি।

আপনারা জানেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ভারত যাচ্ছেন আগামী মাসের প্রথম সপ্তাহে। আমি মনে করি, প্রধানমন্ত্রীর সফরের আগে ভারতের জয়পুরে আমাদের এই বাণিজ্য ও বিনিয়োগ কনফারেন্স একটি নতুন মাত্রা করবে।

আমাদের লক্ষ্য হলো ভারত এবং বাংলাদেশের মধ্যে যে বিশাল বাণিজ্য ঘাটতি রয়েছে তা কমিয়ে আনা৷ ২০২২ সালে ভারতে আমাদের রপ্তানি ভালো ছিল। প্রায় দুই বিলিয়ন ডলারের মত, যা আগে অনেক কম ছিল। এটাকে আরও বাড়াতে হবে। ইন্ডিয়ান ব্যবসায়ীরা যদি এখানে বিনিয়োগ করে এবং একখান থেকে পণ্য তাদের দেশে রপ্তানি করে, তাহলে এটা বাণিজ্য ঘাটতি কমাতে সহায়তা করবে। কনফারেন্সে আলোচনার পরে আমরা ৯ টি কোম্পানির সাথে MoUs/ EoIs স্বাক্ষর করতে সক্ষম হয়েছি। যেটি এরকম একটি কনফারেন্সের জন্য বড় ধরনের সাফল্য। এই ৯টি কোম্পানির মাধ্যমে প্রায় ৮০০ কোটি টাকার মত বিনিয়োগের কথা হয়েছে। বাংলাদেশের নিটল–নিলয় গ্রুপের সাথে টিভিএস, থ্রি হুইলার কারগোর জন্য ৩০০ কোটি টাকার বিনিয়োগে ইওআই স্বাক্ষরিত হয়। এছাড়া ভারতীয় বিনিয়োগকারীগণ টাটা ডিজেল জেনারেটর, মাসটার্ড ওয়েল জয়েন্ট ভেঞ্চার ইন বাংলাদেশ, মার্বেল এন্ড গ্রানাইট কাটিং এন্ড পোলিশিং জয়েন্ট ভেঞ্চার ইন বাংলাদেশ, জুয়েলারী ইন্ডাস্ট্রি, সিলভার, গোল্ড এন্ড হ্যান্ড মেইড , ট্যুরিজম বিজনেসেও বিনিয়োগের আগ্রহ প্রকাশ করে। এছাড়াও বিজয় এন্টার প্রাইজের সাথে ৫০ কোটি টাকা বিনিয়োগের চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

এসময় IBCCI এর প্রেসিডেন্ট আব্দুল মাতলুব আহমাদ বলেন, আমরা সবসময় যৌথ বিনিয়োগকে গুরুত্ব দেই। যৌথ বিনিয়োগে আমরা সুবিধা বেশি পাই। ভারতীয় বনিয়োগকারীরা বাংলাদেশে বিনিয়োগে যথেষ্ট আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। বর্তমানে বাংলাদেশ থেকে প্রায় ২ বিলিয়ন ডলারের পন্য ভারতে রপ্তানি হয়, আমরা এটাকে তিন বিলিয়নে উন্নীত করে রপ্তানি বৈষম্য কমিয়ে আনাসহ বাংলাদেশে ভারতীয় বিনিয়োগ বৃদ্ধির জন্য কাজ করছি।

