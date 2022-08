ইবি শিক্ষক লিটন বরণ শিকদারের পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন

Thursday, 18th August , 2022, 10:20 pm,BDST

নুর আলম, ইবি প্রতিনিধ: ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের সহকারী অধ্যাপক লিটন বরণ সিকদার পিএইচ.ডি ডিগ্রী অর্জন করেছেন।

গত ৯ আগষ্ট ২০২২ অনুষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৫৫তম সিন্ডিকেট সভায় ও ১২৩তম একাডেমিক কাউন্সিল সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তাদের এ ডিগ্রি প্রদান করা হয়।

ড. লিটন বরণ সিকদার ২০১৪-১৫ (পিএইচ.ডি) শিক্ষাবর্ষে “Changing Trends of the Bauls: A Study in the Context of Kushtia District.” শিরোনামে এ পিএইচ.ডি সম্পন্ন করেন। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপ-উপাচার্য ও ইংরেজি বিভাগের অধ্যাপক ড শাহিনুর রহমানের অধীনে এ ডিগ্রী অর্জন করেন।

অনুভূতি জানিয়ে ড. লিটন বরণ সিকদার বলেন, বাউলরা মানবধর্মের অনুসারী। তারা জাতি, ধর্ম ও বর্ণভেদ মুক্ত জীবনাচরণে বিশ্বাসী। সমগ্র পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের জাতি সম্প্রদায়ের বিচিত্র ভাষাভাষী মানুষের কাছে মরমী, আধ্যাত্মিক ও দেহতাত্ত্বিক গানের মাধ্যমে যেমন তারা পৌঁছেছেন তেমনি তাদের মানবতাবাদী মর্মবাণী বৈশ্বিক মহিমা দান করেছে। বর্তমানে বাউলদের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। বর্তমান এ প্রযুক্তির যুগে তাদের জীবনাচার, পেশা, গানের সুরবাণী ও বাদ্যযন্ত্রের পরিবর্তন লক্ষ্যণীয়।

বর্তমানে বিভিন্ন সময়ে বাউলেরা তাদের অসাম্প্রদায়িক চেতনা ও দর্শন প্রচারের জন্য বিচ্ছিন্নতাবাদী, দেশপ্রেমহীন, সংস্কৃতিহীন উগ্র সাম্প্রদায়িক জঙ্গিগোষ্ঠীর হামলা ও মামলার শিকার হচ্ছেন, যা অত্যন্ত দুঃখজনক! বর্তমানে এই বৈরী সাম্প্রদায়িক যুদ্ধসঙ্কুল ও হিংসা বিদ্বেষপূর্ণ অবস্থায় বাউলের গান হোক মানব মুক্তির অন্যতম উজ্জ্বল উদাহরণ। উপরিউক্ত বিষয়গুলো সম্পর্কে এই প্রবন্ধে আলোচনা করা হয়েছে।

লাস্টনিউজবিডি/এসএম

সর্বশেষ সংবাদ