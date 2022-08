দেশের প্রথম ওয়ার্ল্ড ক্লাস গোল্ড এন্ড ডায়মন্ড-জুয়েলারি ফ্যাক্টরির ভিত্তি প্রস্তর স্থাপনে যা বললেন ভিডা চেয়ারম্যান

Monday, 1st August , 2022, 09:04 pm,BDST

লাস্টনিউজবিডি, ০১ আগস্ট: গত বৃস্পিতবার নারায়ণগঞ্জের মদনপুরে দেশের প্রথম ওয়ার্ল্ড ক্লাস গোল্ড এন্ড ডায়মন্ড-জুয়েলারি ফ্যাক্টরির ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন, বাংলাদেশ ইনভেস্টমেন্ট ডেভেলপমেন্ট অথরিটির এক্সিকিউটিভ চেয়ারম্যান মোঃ সিরাজুল ইসলাম।

তিনি বলেন, এই বিনিয়োগ প্রস্তাব ম্যাচিউর হতে অনেক সময় লাগে। ছয় মাসে কোন বিনিয়োগ প্রস্তাব ম্যাচিউর হয় না। বছরের ওপরে সময় লাগে, হতে পারে বছরের পর বছর সময় লাগে একজন বিদেশি বিনিয়োগকারীকে বাংলাদেশে নিয়ে আসার জন্য৷ কিন্তু এইক্ষেত্রে ছয় মাসের মধ্যেই কাজটি হয়ে যাচ্ছে। আমরা এই প্রস্তাবনাটি শুরু করেছিলাম ২০ ডিসেম্বর। ২১ ডিসেম্বর আমরা মালাবারের দুবাই অফিসে গিয়েছিলাম- আমি, মাতলুব সাহেব এবং সাইফুর রহমান। তাদের সাথে সেখানেই আমাদের কথা হয়। মালাবার গোল্ড এর আগে থেকেই বাংলাদেশে আসার জন্য চেষ্টা করছিলেন। আমি বিডাতে যোগ দেওয়ার পরপরই তারা এসেছিলেন, সেটা পেনডেমিকের আগে। তারা এদেশে ব্যবসা করতে চাচ্ছিলেন। তাদের পণ্য জুয়েলারি বাংলাদেশের বাজারে এনে বিক্রি করতে চাচ্ছিলেন। তারা বিডা’র সহায়তা চেয়েছিলেন যে, তারা যাতে কম ডিউটিতে গোল্ড জুয়েলারি বাংলাদেশে এনে বিক্রি করতে পারেন। বিডা’র পক্ষ থেকে আমরা প্রাইভেট সেক্টরের ইনভেস্টমেন্টকে প্রমোট করি। তবে সকল ব্যবসাকে আমরা প্রমোট করতে পারি না। কেউ বিদেশ থেকে পন্য এনে এখানে বিক্রি করবেন সেটি আসলে আমরা প্রত্যাশা করি না। আমি তখন থেকেই তাদেরকে বলেছিলাম, আপনারা বরং আমাদের এখানে জুয়েলারি তৈরি করেন raw materials নিয়ে এসে। আর raw materials এর উপর সরকার এমনিতেই অনেক ছাড় দিয়ে রেখেছে। যদি সরকারের কাছে আরও কোন রিকমেন্ডেশন এর প্রয়োজন হয় সেটিও আমরা করবো। এর মধ্যে পেন্ডেমিক চলে আসার কারণে এটি দেড়ি হয়েছে।

গত ডিসেম্বরে আমরা যখন দুবাই এক্সপোতে গিয়েছিলাম, তখন আমাদের জন্য একটি সুবর্ণ সুযোগ এসেগিয়েছিল। এবং আমি অবশ্যই জনাব আব্দুল মাতলুব আহমাদকে ধন্যবাদ দেবো এই কারণে যে, আসলে প্রাইভেট সেক্টরের লেংগুয়েলটা ডিফারেন্ট লেংগুয়েজ। আমরা এটাকে সাপোর্ট করতে পারি। কিন্তু আমরা আসলে প্রকৃত ভাষাটা জানি না। যে লেংগুয়েজটি মাতলুব সাহেব জানেন, সেটি সিরাজুল ইসলাম জানেন না। And he could easily convinced the Malabar gold management – you please come to Bangladesh, you invest and it will be profitable business here. এটা আসলে একটি সেশনে হয়নি। কনটিনিউয়াস এপ্রোচের পরে মালাবার বাংলাদেশে আসতে রাজি হয়েছে। বিডার অন্যতম এজেন্ডা হলো, আমরা বাংলাদেশে ফরেন ডিরেক্ট ইনভেস্টমেন্ট বাড়াতে চাই,। বাংলাদেশে কিভাবে বিদেশি বিনিয়োগ বাড়ানো যায় সেটির জন্য আমরা বিদেশে ওয়ার্কশপ করি,সেমিনার করি, রোডশো করি, মিটিং করি। এই ওয়ার্কশপ, মিটিং এর ফলাফল হল আজকে মালাবার গোল্ড কোম্পানির মাধ্যমে বাংলাদেশে বিদেশি বিনিয়োগ আসছে।একটু আগেই আপনারা মাতলুব সাহেবের কাছে শুনেছেন যে, তারা প্রথম বছরেই বাংলাদেশে ২৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বিনিয়োগ করছেন। এবং আগামী তিন বছরের মধ্যে তারা ১০০ মিলিয়ন ডলার ইনভেস্ট করবেন বলে তারা প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। এখন বিদেশি বিনিয়োগ আমরা কেন চাই, এটি একটি বড় বিষয়। বাংলাদেশেতো অর্থনীতির দিক দিয়ে অনেক ভালো করছেন। বাংলাদেশে যেসব উদ্যোক্তারা আছেন তারা শুধু দেশে ব্যবসা করছেন তা নয়, তারা সারা দুনিয়ায় ব্যবসা করেন।

আমাদের লোকাল ইকোনমি যথেষ্ট শক্ত এবং আমাদের লোকাল উদ্যোক্তাদের আর্থিক সক্ষমতা যথেষ্ট মজবুত। তারপরেও আমরা চাই বাংলাদেশে ফরেন ডিরেক্টর ইনভেস্টমেন্ট হোক। কেন? এই বিষয়টি আমাদেরকে বুঝতে হবে। আমাদের বিভিন্ন সেক্টরে FDI খুব জরুরী। জরুরী এই কারণে, FDI যখন হয়, তখন অবশ্যই নতুন মূলধন এখানে আসে- And that comes in foreign currency. এটি একটি বড় বিষয় যে, আমরা ফরেন কারেন্সিতে ইনভেস্টমেন্ট পাই। যেটি সরাসরি আমাদের ফরেন রিজার্ভকে বাড়ায়।

যেকোনো সেক্টরে যখন ফরেন ডিরেক্ট ইনভেস্টমেন্ট হয়, তখন যে শুধুমাত্র টাকা আসে তা নয়- লেটেস্ট টেকনোলজিটা আসে।

এর মাধ্যমে একধরনের কমপ্লেকশন সৃষ্টি হয় এবং স্কিল ডেভেলপমেন্ট হয়।

তাহলে মালাবার গোল্ড কি ধরনের এক্সপার্টাইজ এখানে নিয়ে আসবে এবং কিধরনের স্কিল তার ডেভেলপমেন্ট করবে? ২০১৮ সালে হজ্জ করতে গেলে সেখানে জেদ্দাতে যাই কিছু গোল্ড কিনতে। সেখানে অনেক দোকানের মধ্যে মালাবার গোল্ড এর একটি দোকান ছিল। যেটি ছিল অন্যান্য দোকান থেকে একেবারে ডিফারেন্ট। সেখানে গেলে দেখবেন যে সবচেয়ে ভীড় মালাবারের দোকানে এবং লাইন দিয়ে ঢুকতে হচ্ছে।

লেটেস্ট ডিজাইনের যেসব জুয়েলারি আছে, সেটি আপনারা মালাবারে পাবেন। এবং তারা যে গ্যারান্টি আপনাকে দিচ্ছে সেটি অন্য কোন জুয়েলারি কোম্পানি আপনাকে দিতে পারবে না। তাই এখানে একটি বড় বিষয় আমরা দেখি।

আরেকটি বিষয় যদি আমরা দেখি, বাংলাদেশে গোন্ডের ব্যবসা বা জুয়েলারির ব্যবসা নতুন কিছু নয়। আমরা ছোটবেলা থেকে দেখেছি, গোল্ড নিয়ে যারা কাজ করে তাদেরকে বানিয়া বলে।

আজ পর্যন্ত আমাদের ইকোনমিতে এত ডেভেলপমেন্ট হওয়ার পরেও, এই সেক্টরটি এখনো ইনফরমাল সেক্টর। It is not a formal sector. আপনি যদি শাখারি বাজারে যান তাহলে দেখবেন যে ছোট ছোট দোকানে এইসব জুয়েলারি তৈরি হচ্ছে।

perhaps this is the first initiative in Bangladesh। যে এটা ফরমাল সেক্টরে প্রবেশ করলো। এখানে বড় কারখানাতে, লেটেস্ট টেকনোলজি ব্যবহার করে এই জুয়েলারি তৈরি হবে। এবং আমি বিশ্বাস করি, মালাবার গ্রুপের এই উদ্যোগের পরে অন্য যারা আছেন তারাও এই ভলিউমে ইনভেস্ট করবেন।

মালাবার গোল্ড বাংলাদেশে আসার অন্যতম কারণ আমাদের লোকাল মার্কেট। এবং তারা আমাদেরকে যেটি বলেছেন, দুবাইতে তাদের ডায়মন্ড এর যে ব্যবসা তার ১২% ক্রেতা হলো বাংলাদেশের। তাহলে মনে হতে পারে, বাংলাদেশের বাজার ধরার জন্যই কি মালাবারকে নিয়ে আসা হয়েছে। আমি বলবো না। পর্যায়ক্রমে যখন তাদের ব্যবসা এখানে বড় হবে, তখন এটি হবে একটি হাব। তারা এখান থেকে বিভিন্ন জায়গায় এক্সপোর্ট করবেন। তাই তারা যে শুধুমাত্র আমাদের মার্কেট এ সীমাবদ্ধ থাকবে তা নয়। গার্মেন্টসে এ এত বিদেশি বিনিয়োগ হয়েছে সেটা কি কারণে, আমরা কেন সেটিকে ওয়েলকাম করেছি। কারণ হলো, এটি আমাদের কর্মসংস্থান তৈরি করে। বৃহত জনসংখ্যার এই দেশে গার্মেন্টস একটি বড় কর্মসংস্থানের জায়গা। মালাবার গোল্ড ইনভেস্ট করার পর থেকে এই সেক্টরে আরও নতুন নতুন কর্মসংস্থান তৈরি হবে। আমাদের দেশে যারা গোল্ড নিয়ে কাজ করেন, তারা কিন্তু খুব ফাইন জুয়েরারি তৈরি করতে পারেন।

তাদেরকে আরও প্রশিক্ষিত করে, একেবারে ওয়ার্ল্ড ক্লাস জুয়েলারি তৈরি করা সম্ভব। সুতরাং এখানে স্কিল ডেভেলপমেন্ট এর স্কোপ তৈরি হবে। মাতলুব সাহেবে বলেছেন, যখন এক্সপোর্ট করবেন, তখন যেন ইনসেন্টিভ পাওয়া যায়। আপনারা জানেন, সরকার আসলে এক্সপোর্ট ডাইভারসিফিকেশনের জন্য অনেক চেষ্টা করছেন।