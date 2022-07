শোবিজের ‘মা’ শর্মিলী আহমেদের চিরবিদায়ে তারকাদের শোক

Friday, 8th July , 2022, 02:59 pm,BDST

লাস্টনিউজবিডি, ৮ জুলাই: শুক্রবার (৮ জুলাই) সকালে নিজ বাড়িতেই পৃথিবীর মায়া ছেড়ে না দেশে পাড়ি জমান গুণী অভিনেত্রী শর্মিলী আহমেদ। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৭৫ বছর।

শোবিজ অঙ্গনে সবার কাছে ‘মা’ হিসেবেই পরিচিত ছিলেন। সবাই তাকে ‘শর্মিলী মা’ বলেই ডাকত। তার অনুপস্থিতি শোবিজ অঙ্গনের জন্য এক বিশাল ক্ষতি। এ অভিনেত্রীর মৃত্যুতে তারকারা শোকবার্তা জানিয়েছেন।

ডিপজল লেখেন, চলচ্চিত্র ও টেলিভিশনের মায়াবী অভিনেত্রী শর্মিলী আহমেদ ইন্তেকাল করেছেন। ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। আমি তার রুহের মাগফিরাত কামনা করছি। আমার অনেক কাছের ছিল। আল্লাহ তাকে বেহেশত নসিব করুক।

অঞ্জনা লিখেছেন, আমাদের বাংলা চলচ্চিত্রের কিংবদন্তি অভিনেত্রী প্রিয় শর্মিলী আহমেদ আন্টি। আজ আমাদের সবাইকে কাঁদিয়ে না ফেরার দেশে চলে গেছেন। তার বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করি। এই মহান মানুষটির সঙ্গে অসংখ্য কাজের অনবদ্য মধুময় স্মৃতি, যা বলে বা লিখে কখনো শেষ করা সম্ভব নয়। আমার ব্লকবাস্টার চলচ্চিত্র ‘প্রেমিক’ ছায়াছবিতে শর্মিলী আন্টি আমার মায়ের ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন। ইস কি অনবদ্য তার হৃদয় ছোঁয়া মনোমুগ্ধকর অভিনয়। এ ছাড়াও আরো অনেক ছবিতে এখনো আমার মা এবং কখনো বা আমার বড় বোনের ভূমিকায় তিনি অভিনয় করেছেন সেই স্মৃতিগুলো এখন বারবার মনে পড়ছে। বিনম্র শ্রদ্ধাঞ্জলি হে গুণী, বাংলা চলচ্চিত্রে আপনার অবদান চির অমর হয়ে থাকবে অনন্তকাল ধরে।

সুবর্ণা মুস্তাফা লেখেন, আমার সুন্দর চাচি, খ্যাতিমান অভিনেত্রী শর্মিলী আহমেদ আজ সকালে তার নিজ বাড়িতে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেছেন। তার আত্মার শান্তি কামনা করছি।

ওমর সানী লিখেছেন, ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। দেশবরেণ্য অভিনেত্রী, একজন ভালো মনের মানুষ, শ্রদ্ধেয় শর্মিলী আহমেদ আন্টি আর নেই। আজ ভোরবেলায় তিনি রাজধানীর উত্তরায় নিজ বাসায় ইন্তেকাল করেন। আমি তাকে মা বলতাম, অনেক ছবিতে কাজ করেছি। খুব ভালো মানুষ ছিল। একটা পবিত্র দিনে উনি চলে গেলেন। আল্লাহ তাকে জান্নাত নসিব করুন।

জায়েদ খান লিখেছেন, শর্মিলী মা, আমাদের ভালোবাসা। ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। দেশবরেণ্য চলচ্চিত্র অভিনয়শিল্পী, একজন ভালো মনের মানুষ, শ্রদ্ধেয় শর্মিলী আহমেদ (মা) আর নেই। আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন না ফেরার দেশে। শান্তিতে থাকুন আপনি। ভালোবাসা থাকবে, আপনি থাকবেন স্মরণে হৃদয়ে আমাদের।

চঞ্চল চৌধুরী লিখেছেন, বিশ্বাস করতেও কষ্ট হচ্ছে। চলে গেলেন দেশবরেণ্য অভিনেত্রী শর্মিলী আহমেদ। চির শান্তি কামনা করি। বিনম্র শ্রদ্ধা।

শাহনাজ খুশি লিখেছেন, অবিশ্বাস্য! মানতে পারছি না যে, সত্যিই আপনি চলে গেলেন? আপনার দুর্দান্ত সব অভিনয়, মায়াভরা ব্যবহার আপনাকে বাঁচিয়ে রাখবে আজীবন। আল্লাহ আপনাকে ভালো রাখুক।

অপূর্ব লিখেছেন, ইন্নানিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।

নির্মাতা চয়নিকা চৌধুরী লিখেছেন, এমন তো কথা ছিল না, এত তাড়াতাড়ি মা…। শর্মিলী আহমেদ, তুমি কেন চলে গেলে মা? আজ ভোর সকালে। সেইদিন না এক সঙ্গে খেলাম, কত গল্প করলাম! সবাই প্রার্থনা করবেন।

চিত্রনায়িকা অধরা খান লেখেন, What a shocking news it is! I won’t believe it not at all! How! Am completely in shock right now. Unbelievable we lost our bestest gem from childhood to till now #Shormili mem. you was the star of my eyes. I can’t believe it. May her soul Rest In Peace.

তিনি আরো লিখেছেন, ‘সাতটি রঙের মাঝে আমি মিল খুঁজে না পাই, জানি না তো কেমন করে কি দিয়ে সাজাই। From her Film- আর্বিভাব। শর্মিলী আহমেদ আর নেই।

