যমুনার পানি বিপৎসীমার ৩৭ সেমি ওপরে, বাড়ছে দুর্ভোগ

• যমুনার পানি বিপৎসীমার ৩৭ সেমি ওপরে, বাড়ছে দুর্ভোগ • • আজ বিশ্ব শরণার্থী দিবস • • আজ রাজধানীতে যেসব এলাকা ও মার্কেট • • হবিগঞ্জে দেড় শতাধিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ • • বিদেশে ৬৪ টেস্টের মধ্যে ৫৪টিতেই বাংলাদেশের হার • • আজ থেকে রাত ৮টার পর দোকানপাট বন্ধ • • বেশিরভাগ নারী যে রোগ লুকিয়ে রাখেন • • মঙ্গলবার সিলেটের বন্যা পরিস্থিতি পরিদর্শন করবেন প্রধানমন্ত্রী • • এমআইএসটিতে “Perspective of AI Towards Fourth Industrial Revolution in Bangladesh: Industry-Academia Collaboration,” শীর্ষক আলোচনা • • দুই কন্যা সন্তান নিয়ে নদীতে ঝাঁপ দিলেন মা •