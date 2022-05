করোনায় আক্রান্ত বিল গেটস

Wednesday, 11th May , 2022, 09:13 am,BDST

লাস্টনিউজবিডি, ১১ মে: করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন মাইক্রোসফটের সহ-প্রতিষ্ঠাতা বিল গেটস। মঙ্গলবার (১০ মে) তিনি করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হন।

আজ বুধবার (১১ মে) নিজেই এক টুইটে এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন বিশ্বের অন্যতম শীর্ষ ধনী বিল গেটস।

বিল গেটস টুইটারে লিখেছেন, আমি করোনাভাইরাসে আক্রান্ত। আমার মৃদু উপসর্গ রয়েছে। চিকিৎসকের পরামর্শ মেনে চলছি এবং সুস্থ হওয়া পর্যন্ত আইসোলেশনে থাকবো।

আরেকটি টুইট বার্তায় তিনি বলেন, আমার সৌভাগ্য যে আমি করোনার টিকা পেয়েছি। বুস্টার ডোজও নিয়েছি এবং পরীক্ষাসহ চমৎকার চিকিৎসাসেবা পেয়েছি।

নিউ ইয়র্ক টাইমস তাদের এক প্রতিবেদনে এসব তথ্য জানিয়েছে। বিল গেটস বুধবার তার ফাইন্ডেশন থেকে ভার্চুয়ালি সবার সঙ্গে বৈঠক করবেন বলেও প্রতিবেদনে বলা হয়েছে।

৬৬ বছর বয়সী বিল গেটস এবারই প্রথম করোনা আক্রান্ত হলেন কি না তা জানা যায়নি। করোনা মহামারি দূরীকরণে অগ্রগামী ভূমিকা রেখেছেন বিল গেটস। বিশেষ করে দরিদ্র দেশগুলোতে করোনার টিকা ও চিকিৎসাসেবা দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। মহামারিতে খাদ্য সহায়তা দিয়েও অসংখ্য মানুষের পাশে ছিলেন তিনি।

এর আগে গত বছরের অক্টোবরে গেটস ফাইন্ডেশন জানায়, নিম্ন আয়ের দেশগুলোর জন্য করোনা পিল উৎপাদনে তারা ১২০ বিলিয়ন ডলার খরচ করবে।

গত সপ্তাহে বিল গেটসের বই `How to Prevent the Next Pandemic’ প্রকাশিত হয়েছে। মহামারি এড়াতে এবং শ্বাসযন্ত্রের রোগ নির্মূলে দেশগুলো কীভাবে একটি সমন্বিত প্রচেষ্টা চালাতে পারে এই বইয়ে তা ব্যাখ্যা করেছেন বিল গেটস।

লাস্টনিউজবিডি/আখি

