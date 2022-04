Wednesday, 20th April , 2022, 08:00 pm,BDST

লাস্টনিউজবিডি, ২০ এপ্রিল: বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর (বিএমডি) কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন ‘Seminar on Natural Disaster: Bridging of Early Warning and Early Action Decision Making’ বিষয়ক সেমিনার আজ মঙ্গলবার (২০-০৪-২০২২) রাজধানীর আগাাঁরগাওস্থ পর্যটন ভবন, বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশনে অনুষ্ঠিত হয়।

বিশ্ব ব্যাংকের ঋণ সহায়তায় “বাংলাদেশ আঞ্চলিক আবহাওয়া ও জলবায়ু সেবা প্রকল্পের আওতায় আবহাওয়া তথ্য সেবা ও আগাম সতর্কবাণী পদ্ধতি জোরদারকরণ (কম্পোনেন্ট- এ)” শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর ও বিভিন্ন অংশীজন এর কর্মকর্তাবৃন্দের অংশগ্রহণে উক্ত সেমিনারটি অনুষ্ঠিত হয়। সেমিনারে বিএমডি’র আবহাওয়াবিদ ড. শামীম হাসান ভূঁইয়া, Bridging of Early Warning and Early Action Decision Dissemination Support System এবং আবহাওয়াবিদ ড. মোঃ আব্দুল মান্নান Weather Forecast Warning and Dissemination system of BMD বিষয়ে পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন উপস্থাপন করেন।

সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব গোলাম মোঃ হাসিবুল আলাম, বিশেষ অতিথি হিসেবে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব জনাব মোঃ মাসুদ করিম উপস্থিত ছিলেন। উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তরের পরিচালক জনাব মোঃ আজিজুর রহমান। প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব তাঁর বক্তব্য আবহাওয়ার পূর্বাভাস আরো যুগোপযোগী ও গ্রহণযোগ্য করার জন্য উদ্যোগ গ্রহণসহ বিভিন্ন দিক নির্দেশনা প্রদান করেন। আবহাওয়া অধিদপ্তর বর্তমানের ন্যায় ভবিষ্যতে আরো গতিশীল হবে বলে প্রতিরক্ষা সচিব আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

সেমিনারে বিএমডি’র বিদ্যমান সমস্যা ও চ্যালেঞ্জ নিয়ে অংশীজনের মধ্যে বিস্তারিত আলোচনা করা হয় এবং এ থেকে উত্তরণসহ বিএমডি-কে আরো যুগোপযোগী ও আধুনিক করার জন্য বিভিন্ন প্রস্তাব ও সুপারিশমালা তুলে ধরা হয়।

লাস্টনিউজবিডি/এসএম

