লাস্টনিউজবিডি, ২৫ ডিসেম্বর: মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব সর্বশেষ নবি ও রাসুল। গুগল ডটকম-এর র‌্যাংকিংয়েও বিশ্বের সেরা মহামানব হিসেবে প্রথম স্থানে রয়েছেন তিনি।

গুগলে ‘হু ইজ দ্য বেস্ট ম্যান ইন দ্য ওয়ার্ল্ড’ (who is the best man in the world) লিখে সার্চ করলেই যে তালিকা চলে আসে তার মধ্যে প্রথমেই যে নামটি দেখানো হয়- সেটি হচ্ছে হজরত মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নাম।

এটাই বাস্তব। তিনি ছিলেন সর্বকালের সর্ব যুগের সেরা ন্যয়, ইনসাফ ও শান্তি প্রতিষ্ঠাকারী। তিনি আল্লাহর বার্তাবাহক হজরত মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। যে কেউ চাইলে গুগলে ‘who is the best man in the world- হু ইজ দ্য বেস্ট ম্যান ইন দ্য ওয়ার্ল্ড’ লিখে চেক করে দেখতে পারেন। গুগলও এই বার্তা পৌছে দিচ্ছেন যে, হজরত মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামই সর্বশ্রেষ্ঠ মহান আদর্শ।

খ্রিস্টানদের ধর্মবিশ্বাস অনুসারে হজরত ঈসা আলাইহিস সালাম থেকেও হজরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সর্বাধিক প্রথম অনুসরণীয় ব্যক্তিত্ব। সমগ্র মুসলিম বিশ্ব ও মুসলিম উম্মাহ এ খবরটি হৃদয় অনুভব করে।

সবচেয়ে আনন্দর ও আশ্চর্যের বিষয় হলো-

ইউরোপসহ বিশ্বব্যাপী হজরত মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ‘মুহাম্মাদ’ নামে বর্তমান সময়ে সবচেয়ে বেশি শিশুদের নামকরণ করা হয়। ‘মুহাম্মাদ’ নামটি বিশ্বব্যাপী সবচেয়ে বেশি বিখ্যাত এবং জনপ্রিয়ও বটে।

উল্লেখ্য, ১৯৭৮ সালে মাইকেল এইচ হার্ট তার লিখিত বই ‘The 100 ব্যা দ্য হান্ড্রেড’-এ সর্ব প্রথম ও সেরা ব্যক্তিত্ব হিসেবে বিশ্বনবি হজরত মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নির্বাচন করে স্থান দিয়েছেন।

পরবর্তীতে এ গবেষক ১৯৯২ সালে বইটির পুনঃমুদ্রণ বের করেন। সেখানেও হজরত মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নাম ও মর্যাদা অব্যাহত থাকে। যা বিশ্বব্যাপী সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত হয়।

আলহামদুল্লিাহ! অশেষ শুকরিয়া সেই মহান প্রভুর যিনি তার প্রিয় বন্ধু হজরত মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মর্যাদা সবচেয়ে বেশি দান করেছেন এবং অব্যাহত রেখেছেন। যা অনাদি-অনন্তকাল বজায় থাকবে, ইন শা আল্লাহ।

আল্লাহ তাআলা মুসলিম উম্মাহকে বিশ্বনবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুমহান আদর্শ প্রচার-প্রসার ও নিজেদের জীবনে তা বাস্তবায়ন করে ইসলামের সুমহান সৌন্দর্য বিশ্বের সামনে তুলে ধরে মানুষকে সঠিক ধর্ম বিশ্বাসের দিকে আহ্বান করার তাওফিক দান করুন। আমিন।

