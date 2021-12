সালমানের দাসী হয়ে থাকার চেয়ে ভিকির রানী হয়ে থাকা উত্তম

Wednesday, 15th December , 2021, 04:19 pm,BDST

লাস্টনিউজবিডি, ১৫ ডিসেম্বর : বলিউডের নায়ক নায়িকাদের বিয়ে নিয়ে মানুষের অনেক কৌতূহল। কোন ডিজাইনার বিয়ের কষ্টিউম ডিজাইন করছেন, লেহেঙ্গার দাম কত, বিয়ের ভেন্যু কই, মেন্যু কি থেকে শুরু করে কে দাওয়াত পেলো কে কি কি উপহার দিলো সব কিছু নিয়েই আমজনতা ব্যাপক এক্সাইটেড।

আমার মনে হয় মানুষ নিজের বিয়ে নিয়েও এত উত্তেজিত হয় না যতটা বলিউডের নায়ক নায়িকার বিয়ে নিয়ে হয়। বলিউডের বিয়ে সাদী সত্যিই দেখার মত। বিশেষ করে গত কয়েক বছরে যে কয়জন লিডিং লেডীর বিয়ে হয়েছে তাদের প্রত্যেকটাই দেখার মত বটেই তার থেকেও বেশী শেখার মত।

প্রথমে কারিনা আর সাইফের কথা বলি। নাম্বার ওয়ান পজিশনে থাকা একজন নায়িকা কি সুন্দর নিজের থেকে বারো বছরের বড়, নিজের থেকে কম সাকসেসফুল, ডিভোর্সি, দুই সন্তানের পিতাকে বিয়ে করে ফেললেন। শুধু বিয়ে করে ফেললেন তাই না, কারিনা যেমন প্রটোকল মেনে সংসার করছেন এবং সন্তান উতপাদন করছেন তাতে বোঝা যায় নায়িকা নিজের সিদ্ধান্তে খুব আনন্দিত এবং গর্বিত।

তাদের দেখে বোঝা যায় The phrase “Made for each other” is a complete myth. Only “Mad for each other” is real. মানে, শুধু প্রেমে পড়লে হবে না। একটি সফল বিবাহের জন্য একে অপরের প্রতি পাগল হওয়া জরুরী।

তারপর আসেন দিপিকা রণবীর এর বিয়েতে। এখানেও একজন সাকসেসফুল নায়িকা তার থেকে কম সাকসেসফুল, কম ইঙ্কাম করা নায়ককে বিয়ে করলেন। এদের দুজনের চোখে মুখে অদ্ভুত ভালোবাসা, অদ্ভুত রেস্পেক্ট পরস্পরের প্রতি।

এরা প্রমাণ করেছেন Money or fame can’t create any difference, because love is the equalizer. সম্পদে ফারাক হোক জমিন আসমান, ভালোবাসা হওয়া চাই সমান সমান…….

প্রিয়াংকা আর নিক এর কথা আর কি বলব? মিস চোপড়া নিজেই এক সাক্ষাতকারে বললেন, নিক আর আমি প্রতিনিয়ত দুজন দুজনের কাছে শিখি। সে আমাকে দেখায় কিভাবে টিকটক ইউজ করতে হয়। আর আমি তাকে দেখাই একটা সাকসেসফুল এক্টিং ক্যারিয়ার কেমন হয়।

আর তাদের বিয়ে সাকসেসফুলি যে মেসেজ দেয় তা হলো, perfect match এর কোন সংজ্ঞা নাই। বয়স যোগ্যতা কোন কিছুই পারফেক্ট ম্যাচ এর নির্ধারক বা পরিমাপক না। বরং perfect match is the condition where every mismatch looks beautiful.

সর্বশেষ দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন ক্যাটরিনা। উনি প্রমাণ দিলেন যে বিয়ে করার জন্য “যোগ্য ব্যাক্তি” বলে কিছু নেই। কারো অর্থ বিত্ত বা গগনচুম্বী সাফল্য না থাকুক, একসাথে বসবাস করবার জন্যে তার চোখে আপনার জন্য মুগ্ধতা থাকা জরুরী।

শেষমেষ ক্যাটরিনাও বুঝিয়ে দিলেন, সালমানের মত বাদশার দাসী হয়ে থাকার চেয়ে ভিকির মত ফকিরের রানী হয়ে থাকা উত্তম……..।

