মেট্রোরেলে চাকরির সুযোগ

লাস্টনিউজবিডি, ২৮ সেপ্টেম্বর: সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের অধীনে মেট্রোরেলে নিয়োগের জন্য প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তির সংশোধনী প্রকাশ করা হয়েছে। আবেদনের সময় এক মাস বাড়ানো হয়েছে। ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেডে নিয়োগ পাবেন ১৩০ জন। আবেদন করতে হবে ডাকযোগে।

ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেডে (ডিএমটিসিএল) এক বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি-৮–এর সংশোধনীতে শিক্ষাগত যোগ্যতা শিথিল এবং আবেদন দাখিলের সময়সীমা বৃদ্ধি ও বয়সসীমা পুনর্নির্ধারণ করা হয়েছে। ডিএমটিসিএলের নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি-৮–এ সংশোধনীগুলো হলো-

নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত সকল পদের বিপরীতে যোগ্যতার কলামে বর্ণিত CGPA 4.00 or above out of 5 in HSC Vocational’ 43 C CGPA 3.00 or above out of 5 in HSC Vocational’ প্রযোজ্য হবে;

আবেদন দাখিলের শেষ তারিখ আগামী ৩১ আগস্টের স্থলে আগামী ৩০ সেপ্টেম্বর তারিখ পর্যন্ত বর্ধিত করা হলো;

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ১৯ আগস্টের স্মারক অনুসরণে প্রার্থীদের বয়স ২৫-০৩-২০২০ তারিখে ১৮ থেকে ৩০ বছরের মধ্যে হতে হবে। কেবল মুক্তিযোদ্ধার সন্তান এবং শারীরিক প্রতিবন্ধী প্রার্থীদের ক্ষেত্রে ২৫-০৩-২০২০ তারিখে বয়স সর্বোচ্চ ৩২ (বত্রিশ) বছর হতে হবে। বিজ্ঞপ্তির অন্য শর্তাবলি অপরিবর্তিত থাকবে।

আবেদন করবেন যেভাবে

আগ্রহী ব্যক্তিকে http://dmtcl.gov.bd/ এই ঠিকানা থেকে আবেদনপত্র সংগ্রহ করতে হবে। এরপর নির্দিষ্ট তথ্য পূরণ করে পাঠাতে হবে ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেড, প্রবাসী কল্যাণ ভবন, লেভেল ১৪, ৭১-৭২ পুরানা এলিফ্যান্ট রোড, ইস্কাটন গার্ডেন, ঢাকা-১০০০ এই ঠিকানায়।

পরীক্ষার ফি

পরীক্ষার ফি বাবদ ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেডের অনুকূলে ৫০০ টাকার পে-অর্ডার/ব্যাংক ড্রাফট করতে হবে সোনালী ব্যাংকের যেকোনো শাখায়। এরপর পে-অর্ডার/ব্যাংক ড্রাফটের মূল কপি আবেদনপত্রের সঙ্গে জমা দিতে হবে।

আবেদনের বিস্তারিত

খামের ওপর বাঁ দিকে গ্রুপের নাম, পোস্ট আইডেন্টিফিকেশন নম্বর ও নিয়োগ বিজ্ঞপ্তির নম্বর উল্লেখ করতে হবে। হাতে হাতে কোনো দরখাস্ত দাখিল করা যাবে না। প্রার্থীকে নিজের বর্তমান ঠিকানা স্পষ্টভাবে ৯/৪ ইঞ্চি সাইজের খামের ওপর লিখে বা টাইপ করে তাতে ১০ টাকা মূল্যমানের অব্যবহৃত ডাকটিকিট লাগিয়ে আবেদনপত্রের সঙ্গে জমা দিতে হবে।

