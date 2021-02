বিইউপিতে ‘আইটি সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট’ শীর্ষক আন্তর্জাতিক সম্মেলন উদ্বোধন

Saturday, 27th February , 2021, 04:05 pm,BDST

লাস্টনিউজবিডি, ২৭ ফেব্রুয়ারি: বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালস্ এ (বিইউপি) ‘আইটি সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট’ শীর্ষক আন্তর্জাতিক সম্মেলন উদ্বোধন করা হয়েছে।

আজ শনিবার বিইউপি’র ইনফরমেশন অ্যান্ড কমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের উদ্যোগে অনলাইনে দু’দিনব্যাপী সম্মেলনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে যুক্ত ছিলেন শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপুমনি, বিশেষ অতিথি হিসেবে যুক্ত ছিলেন তথ্য ও যোগাযোগ প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক।

এছাড়াও প্রধান পৃষ্ঠপোষক হিসেবে যুক্ত ছিলেন বিইউপির উপাচার্য মেজর জেনারেল মো. মোশফেকুর রহমান, এসজিপি, এসইউপি, এনডিসি, পিএসসি এবং পৃষ্ঠপোষক হিসেবে যুক্ত ছিলেন বিইউপির উপ-উপাচার্য প্রফেসর ড: এম আবুল কাশেম মজুমদার, পিএইচডি ।

এই সম্মেলনের মূল প্রতিপাদ্য হলো ‘Shaping a Sustainable Future through Advancement in Information and Communication Technology’। বাংলাদেশ এবং বিশ্বের বিভিন্ন দেশের বিজ্ঞানী, প্রকৌশলী, গবেষক, সরকারি কর্মকর্তা, ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত কর্মকর্তা এবং নীতি নির্ধারকদের মধ্যে তথ্য আদান-প্রদান এবং বাংলাদেশ ও বর্হিবিশ্বের সাথে একটি শক্তিশালী নেট ওয়ার্কিং সহযোগিতা তৈরি করার লক্ষ্যে সম্মেলনের আয়োজন করা হয়।

সম্মেলনে বিশ্বের ১১টি দেশের গবেষক গণস্বাস্থ্য, ব্যবসা, কৃষি, ইন্ডাস্ট্রি, এবং আধুনিক শহর ইত্যাদি বিষয়ের উপর ৩১০টি গবেষণাপত্র দাখিল করেন। এগুলো মধ্যে ৯৭টি গবেষণাপত্র উপস্থাপনারজন্য অনুমোদন করা হয়।

উদ্বোধনী দিনের প্রবন্ধ বক্তা হিসেবে অনলাইনে যুক্ত ছিলেন প্রফেসর মাইকহিনছে, সফট ওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং, ইউনিভার্সিটি অব লিমারিক, আয়ারল্যান্ড এবং প্রফেসর এস পি মজুমদার, উপাচার্য, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়। এছাড়াও আরও যুক্ত ছিলেন বিইউপির উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা, শিক্ষক, শিক্ষার্থী এবং দেশ ও বিদেশ থেকে আমন্ত্রীত অতিথি।

প্রধান অতিথি তার বক্তৃতায় বলেন, চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার জন্য আমাদের তরুণ প্রজন্মকে দক্ষ জনশক্তি হিসেবে তৈরি করতে হবে। যাতে এই চতুর্থ শিল্পবিপ্লব থেকে বাংলাদেশ সর্বোচ্চ লাভবান হতে পারে। এছাড়া তিনি আরও বলেন, এই সরকার ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মানে নিরলস কাজ করে চলছে। একইসাথে এই ধরনের কনফারেন্স খুবই সময়োপযোগী যা বাংলাদেশের আইসিটি খাতে ভূমিকা রাখবে বলেও তিনি উল্লেখ করেন।

লাস্টনিউজবিডি/রাসেল

