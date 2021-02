বিমান বাহিনী প্রধানের ভারত সফর শেষে দেশে প্রত্যাবর্তন

Sunday, 7th February , 2021, 04:26 pm,BDST

লাস্টনিউজবিডি, ৭ ফেব্রুয়ারি: বাংলাদেশ বিমান বাহিনী প্রধান এয়ার চীফ মার্শাল মাসিহুজ্জামান সেরনিয়াবাত, বিবিপি, ওএসপি, এনডিইউ, পিএসসি ভারত সফর শেষে শনিবার বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর একটি AN-32 বিমানের মাধ্যমে দেশে প্রত্যাবর্তন করেছেন।

সফরকালে বাংলাদেশ বিমান বাহিনী প্রধান ভারতের বেঙ্গালুরুতে অনুষ্ঠিতব্য ÒThe 13th Edition of the Biennial Air Show and Aviation Exhibition, Aero India-2021Ó এ প্রদর্শিত বিভিন্ন বিমানের এরিয়াল ডিসপ্লে প্রত্যক্ষ করার পাশাপাশি তিনি ভারতীয় বিভিন্ন সামরিক সরঞ্জামাদি নির্মাতা প্রতিষ্ঠান এবং পৃথিবীর অন্যান্য স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠানের প্যাভিলিয়ন পরিদর্শন করেন।

এছাড়াও, বিমান বাহিনী প্রধান সফরকালীন সময়ে বিভিন্ন বিষয়ের উপর আয়োজিত সেমিনার ও ভিডিও টেলি কনফারেন্স-এ অংশগ্রহণ করেন। Indian Ocean Region Defence Ministers’ Conclave-G wZwb ÔHumanitarian Assistance and Disaster Relief Activities’ বিষয়ে বক্তব্য প্রদান করেন।

সফরকালে বাংলাদেশ বিমান বাহিনী প্রধান ভারতের চীফ অব ডিফেন্স স্টাফ General Bipin Rawat, UYSM, AVSM, YSM, SM, VSM, ADC, ভারতীয় বিমান বাহিনী প্রধান Air Chief Marshal R K S Bhadauria, PVSM, AVSM, VM, ADC এবং ভারতীয় সেনাবাহিনী প্রধান General Manoj Mukund Naravane, PVSM, AVSM, SM, VSM, ADC এর সাথে সৌজন্য সাক্ষাত করেন এবং দ্বিপাক্ষিক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে মত বিনিময় করেন।

এছাড়াও, এয়ার শো’তে বাংলাদেশ বিমান বাহিনী প্রধান বিভিন্ন দেশের শীর্ষ পর্যায়ের সামরিক ও বেসামরিক ব্যক্তিবর্গের সাথে পেশাগত বিষয়ে মতবিনিময় করেন। বিমান বাহিনী প্রধানের এই সফরের মাধ্যমে বাংলাদেশ ও ভারতের সাথে বিদ্যমান সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক সুদৃঢ় ও পেশাগত খাতে পারস্পরিক সহযোগিতার পরিধি সম্প্রসারিত হবে। এছাড়াও, এই সফরের মাধ্যমে বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর সাথে বিভিন্ন দেশের বিমান বাহিনীর মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কন্নোয়নসহ ভারতীয় বিমান বাহিনীর সাথে সৌহাদ্যপূর্ণ ও বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক আরও সুদৃঢ় হবে।

উল্লেখ্য, বাংলাদেশ বিমান বাহিনী প্রধান ভারতীয় বিমান বাহিনী প্রধান এর আমন্ত্রণে ভারতের বেঙ্গালুরুতে অনুষ্ঠিত ÒThe 13th Edition of the Biennial Air Show and Aviation Exhibition, Aero India-2021Ó এ অংশগ্রহণের নিমিত্তে গত মঙ্গলবার (০২-০২-২০২১) বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর একটি AN-32 বিমানের মাধ্যমে ভারত সফরের উদ্দেশ্যে ঢাকা ত্যাগ করেন।

