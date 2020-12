আগে মা হয়েছেন, তারপর বিয়ে!

Friday, 18th December , 2020, 10:52 am,BDST

লাস্টনিউজবিডি, ১৮ ডিসেম্বর: বিয়ে না করেই সন্তানের মা হলেন একতা কাপুর। আর তা নিয়েই নানা গুঞ্জন শোভিজ পাড়ায়। ২০১৯ সালের জানুয়ারিতে সারোগেসির মাধ্যমে পুত্রসন্তানের মা-ও হয়েছেন বলিউডের নামি প্রযোজক ও পরিচালক একতা কাপুর। ছেলের নাম রেখেছেন রবি কাপুর। সম্প্রতি এক অপরিচিত ব্যক্তির সঙ্গে পোজ দিয়ে ছবি পোস্ট করতে দেখা গেছে তাকে।

জানা গেছে, একতা কাপুর যে ব্যক্তির সঙ্গে ছবি পোস্ট করেছেন তার নাম তিনভীর বুকওয়ালা। তানভীরের সঙ্গে ছবি পোস্ট করে একতা লিখছেন, ‘N we r there ! Will tell all soon!!!!’

তানভীর বুকওয়ালার ইনস্টাগ্রাম থেকে জানা গেছে, তিনি একটি বিনোদন সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা ও সৃজনশীল পরিচালক।

একতা কাপুরের এই পোস্টের নিচে তানভীর কমেন্ট করেছেন, ‘ইয়ে দোস্তি কো রিশতেদারি মে বাদল নে কা ওয়াক্ত আ চুকা হ্যায়।’ আর এই পোস্ট ঘিরেই অনুরাগীদের মধ্যে শুরু হয়েছে একতার বিয়ের আলোচনা।

গত বছর সারোগেসির মাধ্যমে মা হওয়া নিয়ে মুখ খুলতে গিয়ে একতা বলেছিলেন, ‘আমার যখন বয়স ৩৬ তখন আমি আমার ডিম্বাণু সংরক্ষণ করে রেখেছিলাম। কারণ, আমি বিয়ের করব কি করব না সে বিষয়ে নিশ্চিত ছিলাম না।’ তার সেই মন্তব্যকেও টেনে আনছেন অনেকে। বলছেন, এত দিনে হয়তো একতা বিয়ের প্রয়োজন অনুভব করছেন।

নেটিজেনদের প্রশ্ন- তবে কি তানভীর বুকওয়ালার সঙ্গেই বিয়ের পিড়িতে বসতে চলেছেন একতা! কেউ লিখেছেন, ‘একতা কি এবার বিয়ের কথা ঘোষণা করতে চলেছেন?’ কেউ আবার লিখেছেন, ‘অপেক্ষায় থাকলাম।’

লাস্টনিউজবিডি/ এসএমএ

