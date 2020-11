সুপ্রিম কোর্টের প্রবেশপথে ‘নো মাস্ক, নো সার্ভিস’ ব্যানার

Sunday, 8th November , 2020, 06:11 pm,BDST

লাস্টনিউজবিডি, ৮ নভেম্বর: করোনার সম্ভাব্য দ্বিতীয় ঢেউ মোকাবিলায় স্বাস্থ্যবিধি মানার উপর জোর তাগিদ দিচ্ছে হাইকোর্ট। আর এই তাগিদের ফলস্বরুপ মাস্ক পরিধানকে বাধ্যতামূলক করে বিজ্ঞপ্তিও প্রকাশ করে হাইকোর্ট। এরইমধ্যে সুপ্রিম কোর্টের গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন প্রবেশমুখে ‘নো মাস্ক, নো সার্ভিস’ ‍লেখা সংবলিত ব্যানার পোস্টারও লাগানো হয়েছে।

এর আগে সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের প্রশাসন শাখা থেকে গত ৪ নভেম্বর এ বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়। এরপর ৫ নভেম্বর থেকে কোর্ট চত্বরের বিভিন্ন ভবনের প্রবেশপথে ‘নো মাস্ক, নো সার্ভিস’ লেখা সংবলিত ব্যানার সাঁটানো হয়।

গত ৩ নভেম্বর দেশের সরকারি-বেসরকারি সব প্রতিষ্ঠানে মাস্ক ছাড়া প্রবেশ না করা এবং সেবা না দিতে নির্দেশনা জারি করে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ।

সুপ্রিম কোর্টের রেজিস্ট্রার জেনারেল মো. আলী আকবর স্বাক্ষরিত ওই বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, আসন্ন শীত মৌসুমে দেশে কোভিড-১৯ সংক্রমণ বৃদ্ধির আশঙ্কা করা হচ্ছে। কোভিড-১৯ সংক্রমণের সম্ভাব্য দ্বিতীয় ঢেউ মোকাবিলায় বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টে কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারী ও সুপ্রিম কোর্ট প্রাঙ্গণে আগত সেবা প্রার্থীসহ সংশ্লিষ্ট সবাই স্বাস্থ্যবিধি প্রতিপালনসহ বাধ্যতামূলকভাবে মাস্ক পরিধান করবেন।

এছাড়া সুপ্রিম কোর্টের আরেকটি বিজ্ঞপ্তিতে দেশের সব অধস্তন আদালতসমূহে মাস্ক ছাড়া প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়।

ওই বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, অধস্তন আদালতসমূহে ‘মাস্ক ব্যবহার ব্যতীত প্রবেশ নিষেধ (No Mask, No Entry)’, ‘মাস্ক পরিধান করুন, সেবা নিন (Wear Mask, Get Service)’ বার্তা উপযুক্ত মাধ্যমে (পোস্টার, স্টিকার, ব্যানার, বিলবোর্ড ইত্যাদি) দৃশ্যমান করাসহ সব বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তা, আইনজীবী, আদালতে কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারীসহ সেবাগ্রহণকারীর সার্বক্ষণিক মাস্ক পরিধান এবং হাইকোর্ট বিভাগের গত ৩০ জুলাইয়ের ১৩ নং জে নং বিজ্ঞপ্তিমূলে প্রচারিত সুরক্ষামূলক ব্যবস্থাগ্রহণ সংক্রান্ত নির্দেশনা প্রতিপালন নিশ্চিত করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট সবাইকে নির্দেশ দেয়া হলো।

লাস্টনিউজবিডি/ এসএমএ

সর্বশেষ সংবাদ