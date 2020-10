এসএমই উদ্যোক্তাদের ১ মাস বিনামূল্যে সফটওয়্যার সহায়তা দেবে বেসিস

Sunday, 11th October , 2020, 06:00 pm,BDST

লাস্টনিউজিডি, ১১ অক্টোবর: ব্যবসা পরিচালনায় অটোমেশন পদ্ধতি ব্যবহারে আগ্রহী এসএমই উদ্যোক্তাদের ১ মাস বিনামূল্যে সফটওয়্যার সহায়তা দেবে বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব সফটওয়্যার অ্যান্ড ইনফরমেশন সার্ভিসেস-বেসিস সদস্য বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান।

রোববার বেসিসের সহযোগিতায় এসএমই উদ্যোক্তাদের জন্য এ বিষয়ে অনলাইন কর্মশালার আয়োজন করে এসএমই ফাউন্ডেশন।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন এসএমই ফাউন্ডেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ সফিকুল ইসলাম এবং বেসিস সভাপতি সৈয়দ আলমাস কবির। কর্মশালায় জানানো হয়, এসএমই ফাউন্ডেশন উদ্যোক্তাদের ব্যবসা পরিচালনায় আইসিটি ব্যবহারের জন্য বিভিন্ন ধরনের কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য, ই-কমার্স বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান, যা বর্তমান করোনা পরিস্থিতিতে ব্যপক জনপ্রিয় ও প্রশংসিত হয়েছে। এছাড়া ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে উদ্যোক্তাদের ব্যবসা অটোমেশনে বিভিন্ন টুলস ব্যবহারে উৎসাহ দেয়া হচ্ছে।

উদ্যোক্তাদের চাহিদার প্রেক্ষিতে ব্যবসা পরিচালনায় প্রয়োজনীয় সফটওয়্যার ব্যবহারের মাধ্যমে অটোমেশন করার লক্ষ্যে সফটওয়্যার কোম্পানির সাথে উদ্যোক্তাদের সংযোগ স্থাপনের লক্ষ্যে এই অনলাইন কর্মশালার আয়োজন করা হয়।

কর্মশালায় Product Category, Accounting and Financial Software, POS, Inventory, HR and Payroll, Integrated Business Application and ERP, Education Institute Management Application

সফটওয়্যারগুলোর সিস্টেম উপস্থাপন করেন বেসিস সদস্য বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান। চলতি অর্থবছরে এ ধরনের মোট ৩টি কর্মশালা আয়োজনের পরিকল্পনা রয়েছে এসএমই ফাউন্ডেশনের।

লাস্টনিউজিডি/আখি