কসোভোর প্রধানমন্ত্রী আবদুল্লাহ হোতি করোনায় আক্রান্ত

Tuesday, 4th August , 2020, 10:54 am,BDST

কসোভোর প্রধানমন্ত্রী আবদুল্লাহ হোতি করোনায় আক্রান্ত



লাস্টনিউজবিডি, ০৪ আগস্ট: করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপের মুসলিম প্রধান দেশ কসোভোর প্রধানমন্ত্রী আবদুল্লাহ হোতি। তুরস্কভিত্তিক সংবাদমাধ্যম আনাদোলু এ তথ্য জানিয়েছে। প্রধানমন্ত্রী আবদুল্লাহ হোতি নিজেই তার ফেসবুক একাউন্টে এ তথ্য জানান। নিজ ফেসবুক একাউন্টে কসোভোর প্রধানমন্ত্রী আবদুল্লাহ হোতি জানিয়েছেন, তিনি কোভিড-১৯ পজিটিভ শনাক্ত হয়েছেন। তার সামান্য কাশি ছাড়া ভাইরাসটির গুরুতর কোনো উপসর্গ নেই। তিনি দুই সপ্তাহ হোম কোয়ারেন্টিনে থাকবেন। এ সময়ে বাসা থেকেই তিনি অফিসের দায়িত্ব পালন করবেন। লাস্টনিউজবিডি/হাসান

