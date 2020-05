সাধারণ ছুটি বাতিলের সিদ্ধান্তকে পুনঃবিবেচনা করুন : ডা. জাহিদুল বারী

Thursday, 28th May , 2020, 11:07 pm,BDST

লাস্টনিউজবিডি, ২৮ মে: করোনার কারণে গত মার্চ মাসের শেষ সপ্তাহ থেকে সরকারি নির্দেশ অনুযায়ী শুরু হওয়া দেশব্যাপী সাধারণ ছুটি বাতিল করে আগামী জুন মাস থেকে সীমিত পরিসরে গণপরিবহণ চালু ও সকল অফিস খুলে দেয়ার সিদ্ধান্তকে পুনঃবিবেচনা করে তা বাতিলের জন্য সরকারের প্রতি জোর দাবি জানিয়েছেন স্বাস্থ্য বিষয়ক গবেষণা সংস্থা Centre for Research and Rehabilitation in Endocrine Diseases, Disabilities, Infectious Diseases and Chemical Toxicities (CREDIT) এর নির্বাহী পরিচালক ও আন্তর্জাতিক স্বাস্থ্য বিজ্ঞানী ডাঃ জাহিদুল বারী।

ডা. জাহিদ আজ সকালে CREDIT এর স্বাস্থ্য সেবা কেন্দ্রে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হলে গণমাধ্যমে এ দাবি জানান।

তিনি বলেন, এ মূহুর্তে আমাদেরকে আরো ধৈর্য্যশীল হয়ে কঠিন লক ডাউন মেনে চলা উচিৎ। তিনি ব্রাজিলের উদাহরণ টেনে বলেন ব্রাজিলে সম্প্রতি লক ডাউন শিথিল করায় সে দেশে পরবর্তীতে করোনা রোগীদের সংখ্যা পূর্বের চেয়ে তিনগুণ বেড়েছে।

পাশাপাশি দেশবাসীকে আরো সচেতন হয়ে ঘরে থাকার অনুরোধ করেন তিনি। তা না হলে জাতিকে কঠিন মূল্য দিতে হবে বলে হুশিয়ারি করেন ডাঃ জাহিদুল বারী।