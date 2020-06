জেলা- উপজেলা সংবাদদাতাদের জন্য ফের বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

Tuesday, 23rd June , 2020, 07:21 pm,BDST

Lastnewsbd.com অনলাইন পোর্টালের জেলা- উপজেলা প্রতিনিধিদের জানানো যাচ্ছে যে, আপনাদের প্রেরিত মেইল অফিসের ই-মেইলে newsdesklastnewsbd@gmail.com পাঠাবেন , বা প্রতিষ্ঠানের প্রেস বিঞ্জপ্তিসম্পাদকের মেইলে পাঠানোর প্রয়োজন নেই । করোনার আগে যে ভাবে আপনার পাঠানো মেইলের খবর আপ করা হতো এখনো তা সাথে সাথে করা হচ্ছে । ( From now, send your news, handout or press release in our new mail account: newsdesklastnewsbd@gmail.com )। ধন্যবাদান্তে– সম্পাদক

Lastnewsbd.com এর ফেইসবুক লাইক পেইজে লাইক দিতে চাইলে নীচের লোগোতে ক্লিক করুন

নিউজডেস্ক এডিটর