ট্রাম্পকে কীভাবে হত্যা করা হবে তার ভিডিও প্রকাশ!(ভিডিও)

WOW! Iran regime's Revolutionary Guards air propaganda video of supposed attack on @WhiteHouse to boost morale after Soleimani's killing. Disturbing scenes of terror attack show @realDonaldTrump & @SecPompeo lying dead.



CC @VP @DonaldJTrumpJr @mercedesschlapp @PressSec @Parscale pic.twitter.com/nCh6dvQovR