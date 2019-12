হালের আলোচিত বক্তা আজহারীর আসল পরিচয়

Tuesday, 31st December , 2019, 08:55 pm,BDST

লাস্টনিউজবিডি,৩১ ডিসেম্বর: ২০০৭ সালে ইসলামীক ফাউন্ডেশন কর্তৃক আয়োজিত মিশর সরকারের শিক্ষাবৃত্তি পরীক্ষায় হাজার হাজার কওমি ও আলিয়া মাদ্রাসার ছাত্রদের মধ্যে বরাবরের মত ১ম স্থান অধিকার করে মিশরের আল আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ে আন্ডারগ্রাজুয়েট করার জন্য মিশরে গমন করেন। সেখান থেকে Department of Tafseer & Quranic Science হতে ২০১২ সালে ৮০% সিজিপিএ নিয়ে অনার্স(Honours)উত্তীর্ণ হন। সেখান থেকে পরিচিত হন আজহারী নামে।

বলছিলাম বর্তমান সময়ে আলোচিত-সমালোচিত বক্তা মিজানুর রহমান আজহারীর কথা। সম্প্রতি দেশের নানা স্থানে তাঁর ওয়াজ মাহফিল বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে।

২৬ শে জানুয়ারী ১৯৯০ সালে একটি মুসলিম পরিবারে বাংলাদেশের ঢাকা বিভাগের ডেমরায় জন্মগ্রহণ করেছেন। তাঁর বাবা একজন মাদ্রাসার শিক্ষক এবং মা গৃহিণী। তিনি মিশরের কায়রোতে আল আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করেছেন। জানা গেছে , মিজানুর রহমান আজহারী ২০০৪ সালে দাখিল (SSC) পরীক্ষায় জিপিএ ৫ পেয়ে উত্তীর্ণ হন। ২০০৬ সালে আলিম (HSC) পরীক্ষায় গোল্ডেন জিপিএ-৫ সহ বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষাবোর্ডের টপ মেরিট লিস্টে জায়গা করে নেন।

মিশরে ৫ বছর শিক্ষাজীবন অতিবাহিত করার পর তিনি গার্ডেন অফ নলেজ খ্যাত মালয়েশিয়ার ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক ইউনিভার্সিটি থেকে পোস্টগ্রাজুয়েশন ও এমফিল এবং পিএইচডি করার সিদ্ধান্ত নেন। ২০১৩ সালে তিনি মালয়েশিয়া গমন করেন। উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের Department of Quran and Sunnah Studies থেকে তিনি ২০১৬ সালের মধ্যে পোস্টগ্রাজুয়েশন এবং এমফিল শেষ করেন। মাস্টার্সে তার সিজিপিএ ছিল 3.82 out of 4.

অসমর্থিত সূত্রে জানা যায়, IELTS পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে Ovarall 7.5 out of 9 ব্যান্ড স্কোর এবং স্পিকিং সেকশনে ও 7.5 ব্যান্ড স্কোর অর্জন করেন।

লাস্টনিউজবিডি/আনিছ

